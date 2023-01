Dois foragidos da Justiça foram presos na noite desse domingo (22), em Bambuí.

De acordo com a Polícia Militar, policiais realizavam patrulha no bairro Lava Pés, quando se depararam com uma mulher em atitude suspeita.

Durante a abordagem, após pesquisa no sistema informatizado, constataram um mandado de prisão em desfavor dela. A suspeita foi encaminhada para a delegacia de plantão.

Posteriormente, em patrulhamento pelo bairro Açudes, os militares avistaram um homem conhecido no meio policial entrando na residência de um familiar.

Os policiais sabiam que o suspeito possuía um mandado de prisão, e, com o consentimento do proprietário, entraram na casa e prenderam o indivíduo. Ele também foi conduzido para a delegacia.

Fonte: Polícia Militar