O Policiamento de Meio Ambiente da Polícia Militar recebeu denúncias sobre a situação de maus-tratos a três cães e a venda de animais silvestres (serpentes), em um imóvel localizado no bairro Elza Dinorah, em Formiga.

Diante das informações, nesta segunda-feira (23), os militares da 7ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente, por meio do 2º Pelotão com sede em Formiga, vistoriaram o imóvel indicado nas denúncias.

Foi constatado que três cães, sendo dois da raça American Pit Bull Terrier, e um da raça Border Collie, estavam sem acesso à água e a qualquer tipo de alimentação.

Os animais eram mantidos em uma espécie de canil rudimentar, de dimensões reduzidas, com acúmulo de fezes e sem local apropriado para repousarem.

Em relação a denúncia de comercialização de animais silvestres, após vistoria, eles não foram localizados no imóvel.

Diante do apurado, os policiais militares com base no disposto no artigo 32, § 1º- a, da lei federal nº 9.605, de 12/02/1998 e no disposto no artigo 1º, incisos I e V da Lei Estadual nº 22.231, de 20/07/2016, motivo que foi dada voz de prisão em flagrante ao tutor dos cães, com aplicação de multa pela prática de maus-tratos. O indivíduo de 46 anos foi conduzido à delegacia.

Na semana passada, o portal divulgou informações sobre filhotes de cachorro encontrados dentro de sacola no bairro Balbino Ribeiro.

A Polícia Militar de Minas Gerais conta com o apoio da população com intuito de identificar autores de crimes ambientais nos municípios da região, repassando as informações para o 2º Pelotão PM de Meio Ambiente, por meio do telefone (37) 3322- 1454.

Fonte: Polícia Militar de Meio Ambiente