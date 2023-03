Dois homens, que não tiveram nome nem idade divulgados, morreram em um incêndio na manhã deste domingo (12), em uma residência, no Centro de Itaúna.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas haviam tomado conta de um quarto – onde se encontrava uma das vítimas, já parcialmente carbonizada -, atingiu um colchão e a porta do cômodo.

Do lado de fora estava o corpo da outra vítima, também parcialmente carbonizado.

Os bombeiros apagaram completamente as chamas, mas o local foi interditado para perícia da Polícia Civil.

Fonte: Corpo de Bombeiros