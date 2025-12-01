Dois homens, ambos de 54 anos, morreram no domingo (30) após o carro em que estavam colidir de frente com uma carreta na BR-494, em São Sebastião do Oeste. As vítimas eram o motorista e o passageiro do veículo.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor da carreta, de 38 anos, relatou que seguia no sentido Divinópolis quando o carro, que vinha no sentido oposto, invadiu repentinamente a pista contrária. Mesmo reduzindo a velocidade e tentando desviar para a esquerda, o motorista da carreta não conseguiu evitar a colisão.

Os ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e morreram no local. Já o motorista e o passageiro da carreta não se feriram e dispensaram atendimento médico, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A perícia da Polícia Civil realizou os levantamentos necessários no local do acidente, e os veículos foram liberados após a conclusão dos trabalhos. O caso segue registrado para investigação das circunstâncias da colisão.

Com informações do G1 Centro-Oeste