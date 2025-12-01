O diretório municipal do PSB tem novo presidente. Elton da Costa Pinto assumiu a presidência do partido no último dia 19.

O novo presidente assume com o compromisso de reestruturação, renovação e unidade partidária. Ele ressaltou que sua volta à presidência do PSB Formiga não representa uma ruptura, mas a continuidade de uma trajetória que tem raízes no legado dos fundadores da sigla no município.

O novo diretório é composto, além do presidente Elton da Costa Pinto, por: Natanael Alves Gonzaga, vice-presidente; Nilson Pedroso, secretário-geral; José Antônio Firme, secretário de Finanças; Fabrício Mundim, secretário de Organização Política; William da Silva, secretário de Mobilização; e Ericson Taylor, secretário da Negritude Socialista.