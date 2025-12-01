Mãe e filha morreram nesta segunda-feira (1º) após caírem do 10º andar de um hotel, no Centro de Belo Horizonte. Segundo informações iniciais, o incidente ocorreu durante uma briga familiar no quarto em que estavam hospedadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança tinha 6 anos. Testemunhas relataram que, após a queda, o pai teria sido visto ameaçando se jogar. Entretanto, fontes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informaram à Itatiaia que não havia nenhum homem presente na ocorrência.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está no local para investigar as circunstâncias do acidente. O rabecão foi acionado para realizar a remoção dos corpos.

O caso segue em investigação e as autoridades ainda trabalham para esclarecer os detalhes da tragédia.

Com informações da Itatiaia