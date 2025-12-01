O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta segunda-feira (1º) a Medida Provisória da Segurança Pública e o Projeto de Lei das Carreiras, que garantem reajuste salarial para policiais civis, militares e bombeiros do Distrito Federal, além da criação de quase 2 mil novos cargos.

Os aumentos vão variar entre 19,6% e 28,4%, aplicados em duas parcelas: a primeira em 2025 e a segunda em 2026. O texto também prevê reajuste no auxílio-moradia, dividido em duas etapas de 11,5% cada, a serem concedidas em dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

A medida altera o Orçamento de 2025, mas, segundo o relator do projeto, senador Izalci Lucas (PL-DF), não haverá impacto adicional nas despesas, já que os recursos virão de remanejamentos internos do Fundo Constitucional do DF e do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Izalci destacou que os agentes estão com salários defasados desde 2015 e lembrou que o projeto também contempla os aprovados no concurso de 2021, ainda não convocados, além da equiparação da Polícia Militar dos ex-territórios com a do Distrito Federal.

O texto foi aprovado em novembro pela Comissão Mista de Orçamento e pelo Plenário do Congresso Nacional, abrindo caminho para a sanção presidencial.

Com informações do Portal R7