Em ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, foi realizado um rastreamento para efetuar a prisão de dois indivíduos, suspeitos do homicídio de um homem de 42 anos, no início da madrugada desta terça-feira (12), em Bambuí.

Conforme a Polícia Militar, os suspeitos, de 38 e 37 anos, são bastante conhecidos no meio policial, assim como a vítima.

A PM informou ainda que, ao chegar ao local, encontrou o homem já sem vida, caído em uma via pública.

A perícia da Polícia Civil averiguou no corpo duas perfurações por objeto, sendo uma na região superior do peito e a segunda, no braço esquerdo.

Informações dão conta de que os três envolvidos entraram em luta corporal no local – conhecido por intenso tráfico de drogas e aglomeração de usuários.

Em determinado momento, com o auxílio do comparsa, o suspeito de 38 anos teria desferido dois golpes na vítima com o objeto perfurocortante, resultando na morte do homem.

Após serem encontrados, os suspeitos foram presos e encaminhados para Delegacia de Bambuí, juntamente com os materiais apreendidos.

Com informações da Polícia Militar*