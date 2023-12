Na segunda-feira (12), a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei n.º 619/2023, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Formiga para o exercício financeiro de 2024, no valor de R$342.924.500.

Antes da aprovação, os vereadores comentaram sobre o orçamento e também sobre as emendas modificativas e aditivas acrescentadas pelos vereadores Joice Alvarenga e Luciano do Gás.

Os edis citaram as ações de algumas secretarias em que houve alterações nos recursos financeiros.

Joice Alvarenga destacou que esse era o projeto mais importante que o Legislativo aprova, afinal é ele que direciona todo o financeiro do município para o próximo ano.

“Inicio minha fala apontando para a Pasta do Meio Ambiente. Para o próximo ano, nem o valor de R$ 1 milhão está destinado para os cuidados que o Meio Ambiente necessita realizar, como, por exemplo, a limpeza dos rios e córregos. Para a Saúde apenas R$ 102 milhões. Sendo para a Secretaria de Cultura pouco mais de R$ 4 milhões destinados aos shows e para apoiar e promover os grupos da cidade, como, por exemplo, o nosso congado, promovido pelas entidades formiguenses, não há nenhum valor exposto no projeto?”, disse.

Ela destacou ainda que, após analisar o relatório, fez algumas emendas para serem lembradas e reconhecidas as ações como verdadeiras necessidades. “Maior investimento para a Escola de Música Emmel, para serem adquiridos mais equipamentos, e mais pessoas possam fazer os cursos que a escola oferece. Também pedi a modificação dos valores para a Política Municipal de Enfrentamento a Violência contra a Mulher – principalmente para as ações de promoção da Dignidade Menstrual e ainda tirar das verbas dos shows para colocar R$ 200 mil para realizar as festividades do município para as promoções do Dia da Consciência Negra e para o congado. Essas seriam as ações que vejo que precisam para serem aprimoradas e aperfeiçoadas, sendo assim, atenderá os anseios da comunidade formiguense, explicou a vereadora.

Juarez Carvalho também comentou sobre a Lei Orgânica Anual (LOA). “Se o Executivo souber usar e traçar as prioridades, tem tudo para ter uma cidade melhor. O valor do orçamento é ótimo! E dá para fazer muitas coisas, principalmente, estruturar a cidade”.

Ele lembrou mais uma vez: “Feliz aquele gestor que investe na Educação. Eu visito constantemente as entidades e as instituições e acompanho de perto como elas têm investido os recursos e as verbas destinadas por nós, por meio do orçamento, e fico muito feliz”.

Luciano do Gás também destacou sobre a votação da LOA. “Eu também defendo um planejamento mais eficiente para a saúde. Quando for preciso, eu critico o uso inadequado do orçamento atual, apontando obras mal executadas”.

O parlamentar citou a falta de investimento para a Cultura, por meio de apoio e parcerias com as instituições e entidades que promovem as festas locais. “Peço mais responsabilidade na gestão financeira para o próximo ano. O compromisso com uma aplicação mais eficaz dos recursos demonstra a busca por um futuro mais sólido e saudável para a comunidade”, comentou.

Cabo Cunha mencionou a falta de prioridades do Executivo. Lembrou do transporte público gratuito em várias cidades da região. Citou os milhares de exames parados. Pediu para sair do papel e colocada em ação a Casa de Apoio de Divinópolis. Criticou duramente o orçamento por não ter mais ações que possam atender as diversas demandas em prol do município, essas mesmas, apontadas por ele nos últimos tempos, após participar de duas comissões especiais: Educação e Saúde.

Cid Corrêa também fez seu pronunciamento. “Sabemos que a Saúde é e sempre será um grande gargalo de qualquer gestão. Essa relação de Prefeitura com a Santa Casa só vai melhorar se houver um departamento exclusivo e administrativo entre ambas. Desta forma, haverá mais organização nas finanças evitando atrasos nos repasses”.

O vereador acredita que é preciso realizar um trabalho mais profundo de prevenção em todos os setores da Saúde. “Eu acredito nas estratégias preventivas, só assim, podemos amenizar muitos transtornos. E isso vale para qualquer área administrativa da gestão pública”.

Após os pronunciamentos e por unanimidade todos os vereadores aprovaram o orçamento para o ano de 2024.

Fonte: Câmara Municipal