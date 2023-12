O crime ocorreu no dia 24 de novembro, no bairro Vila Nazaré, quando a vítima foi atingida por dois disparos no rosto.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na quinta-feira (7), um homem de 26 anos, suspeito de tentar matar outro homem, de 41, em Itaúna, região Centro-Oeste do estado. O crime ocorreu no dia 24 de novembro, no bairro Vila Nazaré, quando a vítima foi atingida por dois disparos no rosto. Ela foi rapidamente levada à uma unidade de saúde e sobreviveu.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, João Marcos Ferreira, o mandado de prisão foi cumprido na residência do investigado, localizada no bairro Novo Horizonte. “Durante a abordagem, foi encontrada em posse do investigado um revólver calibre 38, possivelmente utilizado na tentativa de homicídio. Em virtude disso, o homem também foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo”, informou.

As investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do crime.

Fonte: Polícia Civil