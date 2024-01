Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio está acumulado em R$ 83 milhões. Os números da sorte desta terça-feira (30) foram 04 – 17 – 29 – 30 – 52 – 58.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), 83 apostas acertaram cinco números e vão receber cada uma R$ 53.385,65.

Apostas premiadas na Mega-Sena com 4 números

Outras 5.942 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 1.065,29. Nesta relação, de acordo com a Caixa, há 27 apostas de municípios do Centro-Oeste, sendo duas em Formiga e 10 em Divinópolis.

Cidades do Centro-Oeste com apostas premiadas na Mega-Sena:

Abaeté – duas apostas

Bom Despacho – uma aposta

Divinópolis – 10 apostas

Dores do Indaiá – uma aposta

Formiga – duas apostas

Itaúna – duas apostas

Lagoa da Prata – uma aposta

Luz – uma aposta

Pará de Minas – duas apostas

Piumhi – uma aposta

Santo Antônio do Monte – duas apostas

São Gonçalo do Pará – uma aposta

Serra da Saudade – uma aposta

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo sorteio da Mega Sena ocorrerá nesta quinta-feira (1º). Você pode aportar até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, conforme a CEF, com seis números marcados, custa R$ 5.

Chances de ganhar

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), há mais de 50 milhões de combinações possíveis. Ou seja, a probabilidade de acertar as seis dezenas da Mega-Sena com uma aposta simples de R$ 5 é de 1 em 50.063.860.

Fonte: Portal Gerais