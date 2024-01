Um homem de 49 anos morreu em um acidente na MG-050 na noite de segunda-feira (29).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele conduzia um Fiat Palio que se chocou contra um caminhão Scania, não resistiu e faleceu no local do acidente.

De acordo com a PMRv, o motorista do caminhão relatou que trafegava sentido de Passos a Capitólio e, na altura do km 295, se deparou com o Fiat Palio, que seguia no sentido contrário e estava na contramão de direção.

O motorista do caminhão não se feriu e, no teste de bafômetro, apresentou resultado negativo.

Fonte: Folha da Manhã