Duas jovens de 18 e 20 anos morreram após um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (3) na BR-491, no trevo de Areado (MG). Segundo o Corpo de Bombeiros, outras duas pessoas que estavam no veículo ficaram gravemente feridas.

Conforme os bombeiros, o veículo com os quatro ocupantes seguia sentido Monte Belo a Areado quando teria passado direto no trevo da cidade e atingiu o barranco.

Ainda de acordo com os militares, as duas jovens ficaram presas nas ferragens e morreram no local. Uma mulher de 20 anos, e um homem, de 19, foram socorridos com ferimentos graves pelo Samu e levados para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Poços de Caldas.

De acordo com os bombeiros, o trecho do acidente é o mesmo local onde a equipe atendeu a dois acidentes graves com mortes no mês passado.

A perícia da Polícia Civil também esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. As causas do acidente serão investigadas.

Fonte: G1 Sul de Minas