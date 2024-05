A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou na madrugada desta sexta-feira (3), na Praia de Copacabana, a Operação Tatuí, com o objetivo de encontrar materiais e produtos enterrados e escondidos na areia. O pente-fino é uma das ações do esquema de segurança para o show de Madonna, neste sábado (4).

Até a última atualização desta reportagem, os agentes tinham encontrado 3 facas, 1 frigideira, panelas, 32 garrafas d’água e 70 cocos. Ainda foram removidas 4 toneladas de resíduos.

Outras medidas

Também nesta sexta, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da PM será levado para a Praça do Lido, ao lado do Copacabana Palace.

Veja, abaixo, mais detalhes do esquema:

Números: 3,2 mil policiais vão fazer o patrulhamento em Copacabanapara o show. Também serão usadas 64 viaturas e 65 torres de observação.

Tecnologia: os agentes também vão usar drones e câmeras de reconhecimento facial. Imagens de câmeras de monitoramento da prefeitura e da Polícia Militar serão enviadas em tempo real para o centro de controle móvel, assim como as imagens captadas pelos drones da PM. Um programa de computador que acessa o banco de dados de procurados e foragidos da Justiça vai comparar os arquivos com as imagens que chegaram ao centro de comando móvel. Quando alguém é reconhecido, o sistema aciona um alerta e equipes são enviadas rapidamente ao local.

Cinturão de proteção: do Posto 6 ao Leme, todas as ruas transversais à Avenida Atlântica vão fazer parte de um cinturão de proteção, com barreiras e revistas. 18 dessas ruas serão completamente bloqueadas com grades a partir das 11h da manhã de sábado. Ou seja, ninguém vai conseguir acessar a praia por elas. O esquema de segurança será muito parecido com o do Réveillon. O objetivo é evitar todo tipo de crime, principalmente os arrastões.

Revistas: em outras 18 ruas transversais – também a partir das 11 da manhâ – PMs irão revistar o público com detectores de metais. Nesses pontos haverá ainda câmeras de reconhecimento facial.

Material proibidos: Materiais como garrafas de vidro, facas e tesouras não passarão pelas revistas e serão apreendidos nos pontos de controle.

“Todo esforço é pra utilizarmos tecnologia e agilizarmos a atuação policial. Significa uma pronta resposta e acho que as pessoas que estão indo para um grande evento, elas esperam esse tipo de ação”, diz a tenente-coronel Claudia Orlinda, porta-voz da PM.

“O foco principal é a segurança das pessoas, então, assim, se a gente tem essa preocupação, se a população tem essa preocupação com arrastões, com esse tipo de confusão, nós estamos trabalhando para evitar esse tipo de ação“, acrescenta.

Fonte: G1