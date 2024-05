Informamos que a partir das 21:00h desta sexta-feira (03), os sistemas internos (Portal do Aluno e Portal do Professor-modalidade presencial e Colégio Unifor), estarão fora do ar devido a interrupção de energia programada para a manutenção da rede elétrica.

A previsão de retorno é neste sábado (04), a partir das 13:00.

Fonte: Unifor-MG