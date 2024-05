Um idoso de 85 anos foi preso nessa quinta-feira (2), suspeito de matar a própria esposa, de 73 anos, com golpes de martelo em Baependi, no Sul de Minas. O homem não tinha passagens pela polícia e, até o momento, não se sabe o que teria motivado o homicídio.

A Polícia Militar foi acionada durante a manhã pelo companheiro da neta da vítima, identificada como Terezinha Maria dos Santos. Ele disse aos policiais que foi comunicado pelo idoso que a mulher havia caído e morrido.

Porém, o corpo da vítima estava na cama, com vários sinais de violência, incluindo ferimentos na cabeça, marcas de sangue e o rosto coberto por um travesseiro. A perícia da Polícia Civil foi acionada e encaminhou o corpo para o Instituto Médico-Legal (IML).

Ao ser questionado pelos militares ele continuou alegando que a mulher havia morrido por causas naturais. Porém, acabou sendo preso após os policiais encontrarem uma sacola com um martelo sujo de sangue. De acordo com as conclusões iniciais da perícia, a mulher tinha várias fraturas no crânio e na mandíbula.

O idoso foi encaminhado para o sistema prisional e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Itatiaia