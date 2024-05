Um homem furtou itens de cozinha na madrugada desta sexta-feira (3), no Lar dos Idosos Padre Libério, no bairro Niterói, em Divinópolis. A unidade está localizada na antiga Vila Vicentina, na rua do Ferro.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, uma funcionária chegou no local e deparou com o autor do crime furtando utensílios de cozinha. A ocorrência segue em andamento e até o momento, ninguém foi preso.

A população pode denunciar para a PM pelo 190 ou ao Disque Denúncia pelo 181. As autoridades garantem o seu sigilo.

Fonte: Sistema MPA