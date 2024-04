Nessa sexta-feira (12), uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta foi registrada no cruzamento das ruas Rodolfo Mourão e Francisco Júlio Neves, no bairro Nova Esperança, em Piumhi.

O Corpo de Bombeiros Militar de Piumhi foi acionado para o atendimento da ocorrência e de acordo com os militares, as vítimas, duas mulheres com idades de 23 e 27 anos, estavam na moto e apresentavam ferimentos leves.

Elas foram socorridas pela equipe de resgate e levadas para a Santa Casa de Piumhi para receberem os cuidados necessários.

Já o condutor da caminhonete, um homem de 38 anos, dispensou o atendimento médico.

A Polícia Militar de Piumhi, informou que ambos os motoristas eram inabilitados, diante disso, foram lavrados os respetivos autos de infração.

Fonte: 104 FM