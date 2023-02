A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu um chamado na manhã deste domingo (19), para atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma moto, na MG 431, próximo à entrada da estrada do Córrego do Soldado, em Itaúna.

Ao chegar no local a equipe da Unidade de Suporte Avançado (Usa) de Itaúna fez o atendimento de um homem, sem idade identificada.

De acordo com testemunhas, antes de perder a consciência, o mesmo se queixou dor torácica. Ele também apresentava escoriações no braço esquerdo e fratura no punho direito.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para o Hospital Manoel Gonçalves, em Itaúna.

Uma outra vítima, uma mulher, que estava consciente, apresentava fratura no cotovelo direito.

Ela também recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para o mesmo hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Esta matéria está em atualização*

Fonte: Samu