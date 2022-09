Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um carro capotar na Fernão dias, na tarde desta sexta-feira (2). O motorista do veículo e uma das passageiras morreram no local do acidente.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o registro da ocorrência ocorreu por volta das 12h20, no sentido Sul da rodovia, quando o carro capotou e saiu fora da pista no quilômetro 809.

Morreram na hora o condutor do carro e uma passageira que estava no banco traseiro. Outras duas pessoas ficaram feridas no acidente.

Uma delas teve ferimentos moderados e foi socorrida pelo Samu. A outra vítima, que teve ferimentos graves, foi socorrida pelo resgate da concessionária.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

