Duas toneladas de maconha foram apreendidas em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A droga estava sendo transportada em um ônibus de trabalhadores rurais, que saíram do Mato Grosso do Sul, e seriam distribuídos em Minas.

O motorista, de 42 anos, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal da cidade nessa quinta-feira (16).

A ação foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Uberaba (Ficco/URA), composta pelas polícias Civil e Militar de Minas e pela Polícia Federal, em parceria com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Juiz de Fora, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal.

Fonte: Hoje em Dia