Dois jovens, de 21 e 24 anos, foram presos nessa terça-feira (12) após uma tentativa de fuga que quase terminou em tragédia, na rodovia MGC-265, em Rio Pomba, na Zona da Mata. Segundo a Polícia Militar (PMMG), a ocorrência envolveu tentativa de homicídio contra agentes públicos, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e resistência à abordagem.

A ação teve início após a PM montar um cerco nas proximidades do trevo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MG), com o objetivo de interceptar um veículo que estava sob monitoramento. O condutor, no entanto, desobedeceu às ordens de parada e jogou o carro contra os militares, configurando tentativa de homicídio. Em seguida, iniciou uma fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, foram realizados disparos controlados para conter a ameaça. A fuga terminou no estacionamento de uma empresa, próximo ao Instituto Federal de Educação do município, onde os ocupantes abandonaram o carro e tentaram escapar a pé. Um dos suspeitos, armado, fez movimentos em direção à cintura, provocando nova reação dos policiais com disparos controlados.

Apreensão de drogas e arma

Durante a vistoria no interior do veículo, a PM apreendeu 23 barras de substância semelhante à maconha, um revólver calibre 38 com cinco munições e vestígios de sangue, que serão analisados pela perícia. O carro utilizado na tentativa de fuga foi removido para um pátio credenciado.

Um dos suspeitos está internado

Os dois envolvidos foram detidos. O suspeito de 24 anos, que não sofreu ferimentos, foi conduzido juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Plantão de Ubá. Já o outro, de 21 anos, precisou ser atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital Santa Isabel, em Ubá, com múltiplos ferimentos. Segundo a PM, ele relatou que estava sonolento e sem movimentação nas pernas, permanecendo internado sob escolta policial.

A Polícia Militar reforçou que as ações seguiram os protocolos de segurança e que a operação evitou possíveis danos maiores a agentes públicos e à população. A investigação segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

Com informações do Itatiaia