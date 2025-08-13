A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou mal durante audiência no Tribunal de Apelação de Roma, nesta quarta-feira (13), mas optou por continuar com o processo. Ela foi atendida por um socorrista do próprio tribunal e, ao final da sessão, o juiz Michele Monteleone autorizou a realização de uma perícia médica com urgência, a ser concluída até o dia 22 de agosto.

Zambelli está presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, na periferia de Roma, e, segundo sua defesa, encontra-se sem acesso aos medicamentos que utiliza regularmente. A parlamentar teria mais de dez condições médicas, incluindo a síndrome da taquicardia postural ortostática, que levou à sua internação em 2024.

De acordo com a correspondente do portal Metrópoles na Itália, Cinthia Rodrigues, Zambelli apareceu “abatida e bastante magra”, vestindo calça jeans. O advogado da deputada solicitou acompanhamento médico mais próximo por parte da equipe da penitenciária.

A audiência contou com a presença do advogado italiano Alessandro Gentiloni, representante da Advocacia-Geral da União (AGU), que acompanha o processo a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Uma nova audiência foi marcada para o dia 27 de agosto. Zambelli permanece detida enquanto aguarda a conclusão do processo de extradição.

Com informações do Metrópoles