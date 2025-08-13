Já perseguidos, vítimas de preconceito e até acusados de bruxaria, os canhotos conquistaram reconhecimento e têm, inclusive, um dia dedicado a eles. Celebrado nesta quarta-feira (13), o Dia Mundial do Canhoto destaca a importância da inclusão e da compreensão dos desafios enfrentados por cerca de 10% da população mundial — aqueles que utilizam predominantemente o lado esquerdo do corpo.

A data foi criada no Reino Unido com o objetivo de conscientizar sobre as dificuldades enfrentadas por canhotos em um mundo pensado majoritariamente para destros. Em tarefas simples do cotidiano, como manusear uma tesoura ou abrir uma lata, a diferença se torna evidente: para os destros, maioria (90%), esses movimentos são naturais; para os canhotos, demandam adaptação, esforço e criatividade.

Ao longo dos anos, o 13 de agosto ganhou espaço em diversos países, ampliando o debate sobre acessibilidade e promovendo o desenvolvimento de utensílios, instrumentos e objetos adaptados para facilitar a vida de quem escreve, corta ou pratica esportes com a mão ou o pé esquerdo.

Estigma histórico e genética

Historicamente, a condição de canhoto foi associada a conotações negativas. Em espanhol, por exemplo, a palavra “zurdo” (canhoto) tem ligação com termos como “mal” e “ameaçador”, segundo a Real Academia Española. No português, o dicionário Aurélio traz entre os significados da palavra “canhoto” adjetivos como “inábil” e “desastrado”.

No entanto, especialistas apontam que a prevalência de destros é apenas uma ocorrência estatística, e não necessariamente uma vantagem evolutiva. Estudos mostram variações culturais — como 5% de canhotos na China e entre 10% e 12% no Ocidente — e indicam que a predominância da lateralidade direita pode estar relacionada a fatores genéticos ou até hormonais.

De acordo com o médico Ildefonso Alonso Tinoco e a professora A. Victoria de Andrés Fernández, o canhotismo costuma se fixar por volta da puberdade e tem sido associado a maiores índices de algumas condições, como doenças imunológicas, enxaquecas e dificuldades cognitivas no aprendizado. Além disso, estudos apontam que a proporção de canhotos é maior entre os homens, e há uma leve probabilidade menor de sobrevivência até a velhice entre pessoas canhotas.

Canhotos que fizeram história

Apesar dos desafios, muitos canhotos se destacaram em diferentes áreas e provaram que a lateralidade não limita o talento. No universo da música, Jimi Hendrix, canhoto, tocava guitarra invertida; já Paul McCartney, outro exemplo famoso, também adapta o instrumento para tocar com a mão esquerda.

Nos esportes, o futebol tem grandes ícones canhotos, como Lionel Messi, Diego Maradona e Rivelino. No mundo da tecnologia e da política, nomes como Bill Gates e Barack Obama também fazem parte da lista de canhotos notáveis.

O Dia Mundial do Canhoto não é apenas uma comemoração, mas um lembrete da importância da diversidade corporal e da necessidade de inclusão. Em um mundo projetado para a maioria, garantir que todos tenham as mesmas oportunidades de acesso, aprendizado e conforto é um passo essencial. Neste 13 de agosto, celebra-se não apenas a canhotice, mas também a superação, a adaptação e o direito à diferença.

Com informações do Metrópoles