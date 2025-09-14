Os satélites Transit deram origem ao primeiro sistema operacional de navegação por satélite. O sistema funcionou por 28 anos, de 1964 a 1992.

Usava o fenômeno do deslocamento Doppler, através do qual os receptores na Terra mediam a variação de frequência dos sinais de rádio do satélite para calcular a sua posição.

Transit foi o primeiro sistema global de navegação por satélite do mundo, inicialmente projetado para fornecer navegação precisa em qualquer condição meteorológica a navios militares, em particular submarinos de mísseis balísticos da Marinha dos EUA, e posteriormente se estendeu ao uso civil.

Principais características:

• Pioneiro:

Foi o primeiro sistema de navegação por satélite a ser utilizado operacionalmente no mundo.

• Propósito inicial:

Desenvolvido para atender às necessidades da Marinha dos Estados Unidos.

• Funcionamento:

Baseava-se na medição do efeito Doppler da onda de rádio emitida pelos satélites para calcular a posição.

• Aplicações:

Forneceu dados de posicionamento para submarinos lançadores de mísseis balísticos (SLBM), navios de superfície, e foi usado para levantamentos geodésicos e hidrográficos.

• Legado:

Abriu caminho para o desenvolvimento de sistemas mais avançados, como o GPS (Global Positioning System).

Livre adaptação pessoal de diversos sítios da Internet com acesso em 01/09/2025.