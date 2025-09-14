A Venezuela começou, neste sábado (13/9), o treinamento militar para a população civil em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos. A ação teve início após convocação do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

Segundo o governo local, o treinamento consiste em fortalecer as capacidades técnicas e táticas, com o objetivo de “contribuir e participar da proteção do solo venezuelano”.

A tensão entre Estados Unidos e Venezuela aumentou depois que o presidente Donald Trump anunciou ter atacado uma embarcação venezuelana com drogas. Além disso, navios militares norte-americanos seguem no mar Caribe, desde o final de agosto.

Nicolás Maduro chamou a ação de Trump de “imperialismo” e pontuou que o país latino-americano continua de pé. “Hoje, o imperialismo lança um novo ataque. Não é o primeiro nem o último, e a Venezuela está de pé”, declarou.

Os treinamentos têm acontecido nos quartéis das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (Fanb) da Venezuela. Para o vice-presidente do Setor de Defesa e Soberania, general Vladimir Padrino López, o exercício militar para os civis marca uma nova fase no país.

“Nossa luta é uma luta nacional. A Fanb, que empunha as armas da República, ama a paz, mas não se enganem. É para isso que nos preparamos, com a máxima pressão lá, a máxima preparação aqui para defender a paz”, afirmou Padrino à mídia estatal.

No início da semana um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos se aproximou da costa venezuela. Registros da plataforma FlightRadar24 indicam que uma aeronave MH-60 Seahawk estaria perto das praias da Venezuela por volta das 11h40.

Fonte: Maria Eduarda Portela/Metrópoles