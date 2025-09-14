Nesse sábado, 13 de setembro, um grave acidente de trânsito registrado no km 204 da rodovia MG-050, em Formiga, resultou na morte de um homem de 37 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma caminhonete Toyota Hilux foi encontrada no centro da pista, com os airbags acionados. Populares relataram que dois ocupantes teriam sido socorridos por terceiros e levados para atendimento médico, mas a informação não foi confirmada pelas equipes que atenderam a ocorrência.

Às margens da rodovia, os militares localizaram um Fiat Palio tombado, com o condutor preso às ferragens. A vítima foi retirada do veículo com técnicas de desencarceramento, mas não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado por um médico do SAMU no local.

A Polícia Militar registrou a ocorrência. A Polícia Civil realizou a perícia e liberou o corpo para a funerária de Córrego Fundo. A concessionária AB Nascentes das Gerais também atuou no controle do tráfego e deu suporte durante o atendimento.

O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Fonte: CBMMG