No dia 21 de outubro aconteceu, na cidade de Santo Antônio do Monte-MG, a entrega do Prêmio Top Of Mind 2023 – 8ª edição. O prêmio celebra as marcas mais lembradas na cidade e o Unifor-MG EAD foi o vencedor na categoria: Ensino a Distância.

O Gestor do Núcleo de Ensino a Distância, Prof. Me. Isaac D’Leon de Almeida e a Assistente do Polo Samonte, Júlia da Silva Souza, receberam o troféu das mãos do Presidente da ACIASAM/CDL, Alexandre Ivo Santos e da Diretora de Eventos, Katia Cristina Rezende.

O Unifor-MG EAD é nota máxima no MEC, oferece cursos de qualidade, com aulas ao vivo com acompanhamento de professores e tutores, além de um rápido suporte técnico.

O polo está localizado no endereço Avenida Senador Eduardo Azeredo, 820, no bairro Mãe Chiquinha, em Santo Antônio do Monte-MG. Interessados podem entrar em contato pelo telefone: (37) 99985-0049 ou pelo email [email protected]

Para mais informações sobre o EAD do Unifor-MG, acesse: uniformg.edu.br

Fonte: Unifor-MG