Dois homens, de 19 e 22 anos, foram indiciados nesta sexta-feira (10), pelo assassinato de um padre em Itaúna, região Centro-Oeste de Minas. O religioso foi encontrado morto, seminu, em lago localizado em um sítio entre Itaúna e Itatiaiuçu, também no Centro-Oeste mineiro. De acordo com laudo de necropsia, o padre foi asfixiado e morto antes de ser jogado no lago.

As investigações começaram em 6 de agosto deste ano e o corpo foi encontrado cinco dias depois. Segundo a Polícia Civil, o padre teria marcado um encontro com o suspeito de 19 anos, que foi acompanhado pelo amigo, de 22.

O encontro ocorreu em um posto de combustível de Itaguara, a cerca de 50 km de distância de Itaúna. Momentos depois, imagens de câmeras de segurança flagraram o carro do padre sendo conduzido por um dos suspeitos, saindo de Itaguara e seguindo sentido Itaúna. Posteriormente, o carro foi visto em Belo Horizonte.

Prisões

O homem de 22 anos foi detido em flagrante por roubo, em 10 de setembro, em Belo Horizonte, e já foi indiciado por outro crime em Itaguara. No dia da prisão, policiais encontraram com ele uma réplica de arma de fogo.

Já o segundo suspeito, de 19, foi preso em flagrante em 30 de outubro, por tráfico de drogas, também na capital. Na ocasião, foram encontrados com ele 91 invólucros contendo cocaína, uma porção de maconha, 54 pedras de crack, um rádio comunicador e dois celulares.

Com a conclusão do inquérito, a Polícia Civil requereu à Justiça pela conversão das duas prisões em preventivas

Fonte: Hoje em Dia