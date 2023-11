No final de outubro, o Coordenador de Cursos do UNIFOR-MG, Prof. Daniel Gonçalves Ebias, representou o Centro Universitário de Formiga em uma importante missão técnica no Rio Grande do Sul. A missão, que foi organizada em conjunto com o SEBRAE microrregião Formiga, teve como objetivo explorar e aprender com os ecossistemas de inovação da região e promover a troca de experiências.

A viagem teve duração de dois dias e proporcionou uma oportunidade valiosa para o Unifor-MG e outras instituições participantes, incluindo ACIF-CDL, Federaminas Ventures, IFMG Campus Formiga, F7, e Prumo Engenharia, conhecerem iniciativas transformadoras e boas práticas. O foco estava no fortalecimento do ecossistema de inovação em Formiga e na região.

O projeto teve início na cidade de Lajeado, onde os representantes exploraram o “Pro_Move”. Esse movimento tem como objetivo conectar os setores público, universitário, privado e a sociedade em geral para impulsionar a transformação local. A visita proporcionou insights valiosos sobre como a colaboração interinstitucional pode impulsionar a inovação.

A jornada continuou em Gravataí, onde os participantes visitaram a Casa das Startups localizada no Parque Tecnológico do Prado. A visita permitiu explorar o papel das startups no ecossistema de inovação e entender como elas contribuem para o crescimento econômico e a geração de empregos.

A última parada da missão técnica foi na capital, Porto Alegre, onde os participantes tiveram a oportunidade de visitar o “Tecnopuc”. Este ambiente de negócios é reconhecido internacionalmente como um centro de inovação de classe mundial. Além disso, a delegação conheceu o Instituto Caldeira e o SebraeX, ambos em Porto Alegre, onde puderam aprender sobre programas de apoio ao empreendedorismo e inovação.

Durante a missão técnica, a troca de experiências entre os representantes das instituições presentes foi enriquecedora. O professor Daniel Ebias, destacou a importância de conhecer iniciativas transformadoras e expressou confiança na transformação da economia local por meio da inovação e empreendedorismo, e também enfatizou que o Unifor-MG está comprometido em contribuir para o fortalecimento do ecossistema de inovação em Formiga e região, e continua investindo em oportunidades que possam enriquecer a experiência de seus alunos e fortalecer sua presença na comunidade.

Fonte: Unifor-MG