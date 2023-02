O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

Em alusão ao “Fevereiro Roxo e Laranja”, mês marcado por ações relacionadas à prevenção e ao diagnóstico precoce da fibromialgia, do lúpus, do mal de Alzheimer e da leucemia, o Cras 3 realizou, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para adultos, um circuito de palestras e rodas de conversas para oportunizar o debate dos temas mencionados.

No primeiro encontro, o assunto foi a “Fibromialgia e os direitos das pessoas acometidas pela doença”. A conversa foi direcionada pelo assistente social Victor Marques.

Já na segunda reunião, o tema foi o “Lúpus, suas causas e tratamento”. Este momento foi mediado pela enfermeira Fabiane Ribeiro, da Unidade Básica de Saúde Vila Didi. Na terceira ocasião, a Leucemia foi abordada, com enfoque na possibilidade de cura. Para encerrar o circuito, o assunto em pauta foi o “Alzheimer”. Foi exibido um documentário que retrata a realidade de quem sofre deste mal.

Com essas ações, o Cras 3 promoveu a conscientização sobre as doenças, divulgou maneiras de prevenção e contemplou os eixos norteadores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, atingindo, assim, seus objetivos.

Fonte: Decom