Um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão deixou uma vítima fatal na BR-262, no município de Córrego Danta, na tarde desta terça-feira (14). O acidente aconteceu por volta das 14h, na altura do KM 568.

A colisão envolveu a última composição de uma carreta bitrem e um caminhão baú. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

Com o impacto, o motorista do caminhão não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já o motorista da carreta não se feriu.

Equipes da Triunfo Concebra e Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas a comparecerem no local.

Fonte: Tapiraí TV