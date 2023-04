Nesta quinta-feira (20), em continuidade as ações de proteção escolar, a Polícia Militar realizou diversas ações nos educandários do município de Formiga, inclusive na zona rural. De forma concomitante, as ações foram realizadas nos outros 11 municípios que compõem o 63º Batalhão.

Nenhuma ocorrência ou incidente foi registrado e a Polícia Militar continuará realizando operações policiais para garantir a segurança e tranquilidade dos alunos, professores e demais profissionais da educação nas escolas estaduais, municipais e particulares.

Fonte: Polícia Militar