Neste domingo (25), seria realizado o passeio ciclístico “Pedal Trânsito Seguro”. A organização decidiu adiar o encontro devido a imprevisibilidade do clima. Uma nova data será divulgada para o passeio.

O passeio ciclístico teria início às 8h, na praça São Vicente Férrer, com destino ao Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular).

As inscrições seriam feitas no dia do evento e cada participante deveria levar um quilo de alimento não perecível.

Semana Nacional de Trânsito

Prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a Semana Nacional de Trânsito 2022 acontece entre os dias 18 e 25 deste mês. Com o tema, “Juntos salvamos vidas”, o objetivo é promover a reflexão sobre a importância de medidas de segurança no trânsito e sobre os enormes problemas que o uso excessivo de automóveis e motocicletas causa ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade.

Durante toda semana estavam previstas atividades para conscientizar a população sobre a necessidade da participação e da responsabilidade de todos, do pedestre ao motorista, para promover a segurança viária do país. O passeio ciclístico faz parte das atividades.