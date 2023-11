A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 177 kg de maconha e 2 kg de cocaína em um carro com queixa de roubo/furto na BR-381, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (9). Três pessoas foram presas.

De acordo com a PRF, na altura do km 499, os policiais deram ordem de parada para um Jeep Compass, conduzido por um homem de 42 anos, e um Fiat Palio Weekend, com três ocupantes – um homem de 40, uma mulher de 19 e uma criança de 2 anos.

A passageira disse à polícia que todos eram amigos e estavam viajando juntos desde Pouso Alegre, no Sul de Minas, mas os motoristas dos dois veículos falaram que não se conheciam.

Na sequência, no interior do Palio, os policiais encontraram várias caixas de papelão carregadas com 179 tabletes de maconha e dois de cocaína. Depois disso, segundo a PRF, os suspeitos assumiram que estavam juntos e afirmaram que a droga seria entregue em Itabuna (BA).

De acordo com a polícia, o carro onde o material foi encontrado possuía queixa de roubo/furto em São Paulo.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia. O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência.

