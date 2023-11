Foi realizada no Unifor-MG a XIX MIPE – Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão, nos dias 7 e 8 de novembro.

O evento teve início no dia 7 com mesa redonda sobre o tema “Profissão Cientista: um mercado em transformação”, que contou com a participação dos pesquisadores Michael Silveira Thebaldi, Cleber Vicente da Silva Junior, e Alandeom Oliveira.

Segundo o Dr. Michael Silveira Thebaldi, a escolha do tema é relevante para os alunos e docentes que estavam presentes para guiá-los na caminhada da iniciação científica e possivelmente para um mestrado, doutorado e também para o mercado de trabalho.

O Prof. Dr. Heslley Machado Silva comentou: “A gente quis fazer uma dinâmica bem leve, mas ao mesmo tempo acessível aos alunos e eu espero que muitos possam participar e usufruir desse momento. Eu acho que o bom pesquisador sempre vai ter espaço em qualquer lugar do mundo e que existe uma demanda muito forte por bons pesquisadores”.

Nesse dia ainda houveram as oficinas “Excel aplicado a projetos de pesquisa” com Natan Felipe Silva e “Explorando a Plataforma Lattes: criação e atualização de currículo” via transmissão online.

No dia 8 foram feitas as apresentações dos trabalhos dos alunos, que passaram por um processo de avaliação. A Profa. Me. Nélida Reis Caseca Machado conta sobre o processo de avaliação dos projetos: “Eles foram avaliados pelo domínio da apresentação, pelos slides e pela matéria avaliada. Todas as mesas foram compostas por três avaliadores, também integrantes da organização da MIPE, incluindo outros professores de outras áreas que emitem uma nota. E após essa emissão de nota, é fechada toda essa avaliação. O aluno que se destacar nesta pesquisa ganha alguns certificados”.

Os alunos também puderam participar das oficinas “Gestão financeira pessoal” com Natália Carolina Duarte de Medeiros e Lima e “Planejamento Pessoal Estratégico: 6 pilares da vida” com Fernanda Tavares Silva.

O professor Prof. Dr. Andrei Pereira Pernambuco falou um pouco sobre a importância do projeto para os alunos: “A MIPE é um evento tradicional e importante no calendário de eventos do Unifor-MG. Para os alunos é muito importante viver a ciência. A pandemia nos deixou marcas demonstrando como a pesquisa é importante no desenvolvimento das ações, como a ciência é importante para o crescimento da humanidade e para o crescimento da sociedade. Aqui na MIPE, nós tivemos trabalhos interdisciplinares e interprofissionais, onde os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar trabalhos em diversas áreas. Conhecer a realidade através da ciência torna tudo um pouco mais plausível, então a gente incentiva os alunos há 19 anos aqui no Unifor para que eles trabalhem pautados na ciência e não no achismo”

Fonte: Unifor-MG