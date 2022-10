A coordenadora do Cadastro Único e do Programa Auxílio Brasil de Formiga, Amanda Silva, realizou na sexta-feira (21) uma capacitação para os servidores da Assistência Social que fazem parte da equipe dos CRAS sobre as condicionalidades do Programa Auxílio Brasil.

A capacitação teve o objetivo de apresentar aos profissionais que, para as famílias participarem do Programa Auxílio Brasil, é preciso cumprir a condicionalidade da educação, com a frequência das crianças e adolescentes de, no mínimo, 65% a 75% na escola.

Além da condicionalidade da saúde, que trata sobre pesagem e vacinação para crianças até 7 anos e pré-natal para gestantes. Caso a família não cumpra as condicionalidades ela terá o benefício suspenso e se tornará “público prioritário” para acompanhamento na rede socioassistencial. O descumprimento de condicionalidades pode revelar situações de alto grau de vulnerabilidades.

Fonte: Decom