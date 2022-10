Uma ameaça de massacre em uma escola estadual de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, mobilizou a Polícia Militar nesta terça-feira (25). Em uma mensagem escrita no banheiro foi marcado um massacre para a data.

Nesta quarta-feira (26) foi descoberto que a mensagem foi escrita como uma brincadeira por um dos alunos da instituição. Por causa do episódio, a Polícia Militar esteve na escola e fez rondas no entorno da unidade de educação. Não houve nada fora da normalidade no local.

O aluno que escreveu a mensagem tem 11 anos. Ele viu um vídeo no YouTube e decidiu deixar a mensagem no banheiro da instituição como uma trolagem.

A criança não tem histórico de violência na escola e não teria motivações para colocar o recado em prática. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Fonte: O Tempo