No sábado (28), foi realizada no canal da Secretaria Municipal de Cultura, no YouTube, a fase eliminatória do Festival Canta Formiga.

Das 20 canções apresentadas por meio de vídeos, as 10 que obtiveram mais votações dos jurados, de acordo com o Regulamente, estão classificadas para participarem da fase final do festival, que acontecerá no próximo sábado (4).

Dessa vez, as músicas serão apresentadas de forma presencial, num evento a ser realizado pela administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura, no estacionamento do Terminal Rodoviário de Formiga, a partir das 19h.

Conforme consta no regulamento, a ordem de apresentação das canções, na fase final, será definida por sorteio, a ser realizado pela Organização, transmitido pelo canal da Secretaria de Cultura no YouTube.

No sábado, após a apresentação das finalistas, contabilização das notas e divulgação do resultado, haverá, ainda, um grande show com o cantor Lenine e seu filho Bruno Giorgi, da turnê Rizoma.

Conheça as composições finalistas

Amigo do Riso

Calango na Cidade

Cantador

Dois Portos

E Se Eu Mudar?

Folha em Branco

O Canto dos Arrecifes

Retorno das Águas

Salvação

Suspiro e Saudade