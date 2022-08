Na manhã desta terça-feira (23), em cerimônia realizada no Centro Municipal de Apoio à Aprendizagem (Cemap), foi lançado o novo site da Prefeitura de Formiga, elaborado com o intuito de facilitar o acesso do cidadão aos diversos serviços disponibilizados pelo Executivo.

De acordo com a administração municipal, este é mais um investimento da atual gestão que está atenta à modernização das mídias sociais.

O endereço eletrônico continua o mesmo: www.formga.mg.gov.br. No entanto, a página está com nova cara, é fácil de navegar, transparente e moderna.

Acesse e acompanhe o dia a dia da administração municipal, que está empenhada em melhorar ainda mais o relacionamento com a população.

Fonte: Decom