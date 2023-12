A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou mais informações sobre o acidente registrado na madrugada deste sábado na BR-354. A colisão envolveu três veículos.

O condutor do carro, de 28 anos, foi a óbito no local, e o irmão dele de 17 anos ficou gravemente ferido.

Os dois eram ocupantes de um Chevrolet Captiva emplacado da cidade de Arcos. Se envolveram ainda uma carreta, emplacada em Formiga e um caminhão de Arcos.

O acidente foi registrado na altura do km 476, próximo da entrada do bairro esplanada, em Arcos.

De acordo com a PMRv, os condutores dos outros dois veículos informaram que o carro estava descontrolado e teria batido primeiro no caminhão. O motorista perdeu o controle da Captiva, que colidiu frontalmente contra a carreta que seguia no sentido contrário.

Após realizado os trabalhos da perícia técnica foi realizado o desencarceramento da vitima fatal sendo o corpo repassado para a Funerária Bom Pastor de Arcos.

Já o adolescente foi socorrido pelo Samu. Ele estava consciente, porém confuso, com escoriações pelo corpo, fratura grave na perna esquerda e edemas no rosto e testa e foi encaminhado para a Sala Vermelha da Santa Casa de Formiga.

Após a remoção dos veículos da pista foi feita a limpeza da rodovia e o trânsito foi liberado.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária e Rádio Vertical FM