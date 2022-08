Que loucura é essa? Fosse uma situação um pouco mais normal e não tamanha aberração, nem valeria perder tempo ou ocupar espaço tão preciso; no entanto, considerando o caso em questão, não é possível deixar barato.

O “Encrenca”, da Rede TV!, para oficiais efeitos, desde o seu começo e mesmo após a saída de seus titulares, sempre foi apresentado como um programa de humor. Mas as provas em contrário demonstram que já não é bem assim.

Muito provavelmente por nunca atingir esse objetivo, o de apresentar humor, especialmente depois das tantas modificações sofridas, virou meio que um vale-tudo. A audiência sempre próxima do traço fez bater o desespero e a apelar até as últimas consequências, que sempre é o pior dos recursos.

Como cúmulo dos cúmulos, surgiu uma tal de “faixa vermelha”, que só tem desgraça e sangue. Até o vídeo de um menino sendo atropelado e morto foi levado ao ar com a maior crueldade possível.

Isso, além de ônibus derrapando e invadindo casa, incêndio no choque carro e moto, e outras coisas horrorosas. Onde está a graça?

Por favor, assim não. É apelação demais.

TV Tudo

Não conta pra ninguém

Sobre o programa do Ronnie Von na Rede TV!, o combinado é que nada pode ser divulgado ainda. Só o acerto e mais nada.

Entre nós: vai estrear na faixa da manhã, no lugar do “Bom Dia Você”. No remanejamento da grade, antes da Claudete Troiano e do João Kleber.

Aí já não sei

Nos interiores da Rede TV! o comentário é que uma das surpresas deste novo programa do Ronnie Von poderá ser a presença de Marlene Mattos.

Ela, dizem, é quem irá dirigir.

Missão cumprida

Dan Stulbach encerrou seus trabalhos, como deputado Ibrahim, nas gravações de “Pantanal”.

O ator que curtiu muito a “coincidência boa” – também estava no ar, na Globo, em horário nobre, com “Filhas de Eva”.

É ele

Neto, da Band, é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”, nas redes sociais do R7, YouTube e Facebook.

Ao vivo, a partir das 18h.

Série documental

Andreia Horta e Humberto Carrão são os narradores da série “Jessie e Colombo” – sobre o casal Colombo Vieira de Souza Junior e Jessie Jane Vieira de Souza, militantes contra a ditadura militar.

Em 1970, eles tentaram sequestrar um avião no Rio com o objetivo de trocar reféns por presos políticos, mas acabaram presos. São 4 episódios, já gravados, com direção de Susanna Lira. A Globoplay ainda não marcou data de estreia.

Começar de novo

Uma das particularidades de “Travessia”, da Glória Perez, que vai substituir “Pantanal” na Globo, será o reaproveitamento dos personagens Stênio e Helô, vividos por Alexandre Nero e Giovanna Antonelli em “Salve Jorge”.

Os dois terminaram a novela casados e agora estarão separados. Mas devem casar de novo.

Fila das nove

Nos bastidores da Globo circula a informação que “Terra Vermelha”, novo trabalho de Walcyr Carrasco para as 21h, já está com seu elenco bem adiantado, apesar das poucas informações sobre.

Sabe-se que o autor gosta de trabalhar com algumas pessoas. Na lista de apostas, atores como Antonio Fagundes e Elizabeth Savala. Estreia em 2023.

A propósito

A TV Cultura já anunciou para 7 de setembro o lançamento da série “Independências”, que terá o Fagundes como protagonista, uma produção em 16 episódios dirigida por Luiz Fernando Carvalho.

Mas falta ainda informar o seu horário de exibição. Estão segurando.

Ao vivo

A final do reality “Ilha Record” foi confirmada para 8 de setembro.

Na ocasião, o programa que até lá promete muitas surpresas, terá apresentação ao vivo de Mariana Rios.

Pronta pra outra

Depois de prestigiar o Festival de Cinema de Gramado, Malu Falangola volta suas atenções para a TV. A atriz renovou contrato com a Record e vai integrar o elenco da quarta temporada da série “Reis”.

Malu vem de passagens por “Amor Sem Igual” e “Todas as Garotas em Mim”.

Bate – Rebate

· Depois das férias com os filhos nos Estados Unidos, Luciana Gimenez voltou ao Brasil e fez uma pequena maratona nos estúdios da Rede TV!, entre gravações e programas ao vivo…

· … Tudo combinado com a emissora, agora ela arruma as malas novamente e voa no sábado para Roma, desta vez ao lado do namorado, Renato Breia.

· Se a Jade Picon, em “Travessia”, apresentar o mesmo esforço da sua malhação diária, já será um enorme sucesso…

· … Algo que ela faz questão de exibir nas suas redes sociais.

· O volume de produções na Globo, entre novelas e séries, tem exigido uma quantidade de atores…

· … Não só o elenco da casa está sendo suficiente, daí a necessidade de chamar muita gente de fora…

· … Entre essas, pessoas que em outros tempos já foram seus contratados…

· … Aqueles que, naturalmente, entraram e saíram pela mesma porta.

· No dia 12 de setembro, o canal TNT vai transmitir, com exclusividade, a 74ª edição do Emmy Awards…

· … A apresentação será de Aline Diniz e Michel Arouca, enquanto Carol Ribeiro fará as entrevistas no tapete vermelho, direto de Los Angeles.

C´est fini

Com HBO Max, Netflix e Globoplay promovendo estreias, as plataformas da Disney não querem ficar atrás.

A data de lançamento da série musical “O Coro”, projeto de Miguel Falabella, foi fixada para o dia 28 de setembro.