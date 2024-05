Uma mulher ficou uma hora presa dentro de um quarto na própria casa após ter sido presa pelo cachorro. O vídeo, publicado pela mulher no TikTok, já acumula milhões de visualizações.

No vídeo, é possível ver a mulher brincando com dois cachorros, quando entra dentro de um quartinho e fecha a porta. Um dos cães pula e acaba alcançando a fechadura, momento em que acidentalmente tranca a dona dentro do quarto.

Dentro do cômodo não havia uma chave, portanto, a mulher ficou dentro dele por uma hora, até que um homem destranca a porta.

Apesar de ter escrito na legenda “Oi chefe. Desculpa não ter ido trabalhar hoje, é que a minha cachorra me prendeu no quartinho”, a jovem contou que a ocorrência foi no fim da tarde, portanto, não atrapalhou na rotina de trabalho.

“Eu tentei de todo abrir jeito a porta. Dentro do quartinho tinha uma tesoura. Eu quebrei a tesoura de tanto que tentei usá-la para abrir a porta. Eu chorei e me desesperei. Mas no fim, morri, mas passo bem”, contou.

Fonte: Itatiaia