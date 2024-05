Uma das maiores causas de endividamento vem da falta de um planejamento financeiro, e o mesmo pode acontecer sem um bom gerenciamento de caixa nas casas de apostas.

Desta forma, existe a importância de aplicar técnicas de administração e discernimento quanto aos métodos que funcionam e quais são impraticáveis.

Dicas básicas de gerenciamento

Ao gerenciar o caixa de apostas, seguir alguns passos, mesmo os mais óbvios, fazem toda a diferença.

É importante manter um dinheiro reservado, para evitar perda total e não ser necessário usar valores da conta pessoal. Quando sacar da reserva, não sacará tudo, assim parte do lucro fica mantido para aumentar o poder de aposta.

A consciência dos limites também é necessária, assim as apostas não serão maiores que o saldo.

Técnicas avançadas

Existem técnicas populares utilizadas para gerenciar o caixa de forma inteligente.

Confira:

1. Martingale

O jogador seleciona um valor para a primeira aposta e caso não vença, vai dobrando o valor apostado sucessivamente até vencer. Após a vitória, o jogador volta para a quantia inicial da primeira aposta no Brasil.

Veja uma simulação onde o jogador está apostando no Fluminense durante o Brasileirão 2023:

Aposta Resultado Valor apostado Caixa 1 Corinthians R$ 2 R$ 98 2 Flamengo R$ 4 R$ 94 3 Internacional R$ 8 R$ 86 4 Corinthians R$ 16 R$ 70 5 Fluminense R$ 32 R$ 102 6 Internacional R$ 2 R$ 100

Apesar disso, é um método arriscado, pois dependendo do resultado, será necessário arriscar uma porcentagem alta nas apostas esportivas, refletindo em valores apostados muito altos.

2. All In

Aqui o jogador aposta o valor total, sem deixar nada na reserva. Em alguns cenários milagrosos, o apostador começa com R$ 1 e chega a mil reais. Em outros casos, pode acabar em perdas estratosféricas, sendo um método não muito recomendado.

3. Critério de Kelly

É um dos métodos mais populares, onde se usa uma equação com a probabilidade de um evento acontecer e as odds:

Critério de Kelly = (bp – q)/bb = Odds – 1

p = Probabilidade de acontecer

q = Probabilidade de não acontecer (1 – p)

Comparado com outros métodos, este traz mais ganhos nas simulações. Porém, as vezes pode exigir valores absurdos, pois se o montante da reserva for bem alto, 30% deste valor será uma grande quantia de dinheiro.

4. Sequência de Fibonacci

Também é um método progressista, onde o próximo número da sequência é a soma dos dois últimos:

F = 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

Aplicando este método, ao perder uma aposta, em teoria, o jogador poderia reaver os valores depois, garantindo o lucro.

5. Valor fixo

Apesar de considerado engessado, comparavelmente, é mais seguro. No valor fixo, o jogador aposta o mesmo valor frequentemente, mesmo o saldo crescendo ou diminuindo.

Assim, as apostas são conscientes, as flutuações são menores e o crescimento mais provável, mesmo que lento.

6. Percentual da banca

O jogador aposta uma porcentagem do caixa e geralmente são porcentagens baixas, indo de 1% a 5%. É considerado uma das formas mais seguras de gerenciamento, pois os riscos não são tão grandes comparados com os outros.

Conclusão

Entender as técnicas de gerenciamento de caixa é importante para evitar dívidas e o uso de dinheiro pessoal. Muitos jogadores até desistem de apostar por causa disso, pois arriscaram valores altíssimos que não foram revistos depois.

Ter ciência dos métodos, riscos e chances de lucro se torna fundamental para que o jogador faça a suas apostas de forma mais segura e confortável, mantendo um gerenciamento de caixa saudável.