A Associação de Costureiras foi organizada por meio do Trabalho Técnico Social do Programa Casa Verde e Amarela no Residencial Geraldo Veloso, que foi executado pela Civitas Consultoria e Planejamento Ltda, empresa credenciada pela Caixa Econômica Federal.

O trabalho social e a criação da Associação contam com acompanhamento do Grupo Institucional do Poder Público (GIPP), representantes das Secretarias Municipais da Prefeitura de Formiga e com diversos parceiros, dentre eles Senac, Sebrae e Eliziane Lopes Contabilidade.

Após a realização do trabalho social, observando o plano elaborado para o empreendimento Geraldo Veloso, na quinta-feira (26), foi inaugurada a Associação de Costureiras, composta por um grupo de 12 mulheres que assumiram sistematicamente a gestão da unidade produtiva. O objetivo principal é trabalhar na área de facção de roupas, prestando serviço para as empresas de confecção do município de Formiga.

A partir de agora a associação está preparada para receber demandas de empresas de confecção, empresários e da comunidade em geral.

A Associação de Costureiras funciona atualmente no Cedesc (Centro de Desenvolvimento Social e Comunitário) localizado na rua Contorno dos Pomares, nº 301, bairro Tino Pereira. Mais informações falar com a Gisele Silva pelo telefone (37) 99866-5948.

Fonte: Decom