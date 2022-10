Na próxima sexta-feira (28), os servidores da Câmara Municipal de Formiga passarão por treinamento de segurança no trabalho. Por isso, não haverá atendimento ao público durante todo o dia.

Dia do Servidor

No dia 28 é celebrado o Dia do Servidor Público e, tradicionalmente, é determinado ponto facultativo na data. Por causa do treinamento, o presidente da Câmara Municipal de Formiga, Marcelo Fernandes, transferiu o ponto facultativo para o dia 14 de novembro.

Fonte: Câmara Municipal