O edital 001/2022, que busca selecionar duas organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, para patrocinar o 7º Encontro de Carros Antigos de Formiga, foi publicado. O evento será realizado no dia 11 de setembro deste ano, no Terminal Rodoviário da cidade.

O edital prevê que as organizações selecionadas utilizarão dois espaços de tenda piramidal, posicionados conforme croqui do documento, para comercialização de gêneros alimentícios para consumo imediato e bebidas (chopp, cerveja, refrigerante, suco e água).

As organizações interessadas devem apresentar as propostas de patrocínio e os documentos para habilitação previstos no edital, até as 14h45 de 23 de agosto. A inscrição deve ser feita na sede da Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Alameda Francisco Chico Goião, s/n, no Bairro Santa Tereza (Casa do Engenheiro).

Encontro de Carros Antigos

Segundo a Prefeitura, a edição deste ano do Encontro de Carros Antigos contará com o apoio dos grupos e clubes formiguenses do segmento, como o Rota 050. Além da participação das organizações sem fins lucrativos, haverá apresentação de três bandas de rock nacional, que serão selecionadas pelo público, por meio de um concurso on-line.

O evento terá ainda café da manhã para os participantes e troféus para os 200 primeiros inscritos.

