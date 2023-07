A Polícia Federal (PF) vai abrir um inquérito contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por ter comparado professores a traficantes de drogas.

Em razão do foro privilegiado do parlamentar, para apurar as suspeitas de crimes no ocorrido, a abertura da investigação deverá ser submetida ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos próximos dias. A informação é da coluna do Aguirre Talento, do UOL.

De acordo com o colunista, a PF ainda vai analisar quais crimes Eduardo Bolsonaro é suspeito de ter cometido no episódio. Uma das hipóteses é a de incitação ao crime, por “estimular violência contra os professores”. Ainda segundo o colunista, a PF vai também vai abrir uma investigação contra o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES), que estava ao lado de Eduardo Bolsonaro no dia do ocorrido, e disparou críticas ao ministro da Justiça, Flávio Dino.

‘Não tem diferença de um professor para um traficante’

Durante discurso em marcha pró-armas, no dia 9 de julho, Eduardo Bolsonaro afirmou que os “professores doutrinadores” são piores do que traficantes de drogas, pois eles causam discórdia dentro das famílias e influenciam para a destruição da “instituição chamada família”.