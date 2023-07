A Secretaria Municipal de Educação e Esportes divulga, nesta quinta-feira (20), o resultado da seleção para o Programa “Tempo de Aprender” e convoca os selecionados para a reunião de designação na sede da secretaria (Travessa Padre Leão João Dehon, 60 – Santa Tereza) nesta sexta-feira (21), às 14h.

Confira a classificação

A classificação obedeceu aos critérios de pontuação e desempate previstos no edital de Chamamento Público.

O Programa

O Programa “Tempo de Aprender”, é uma iniciativa do Ministério da Educação e tem como objetivo elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, dos estudantes regularmente matriculados no 1° e 2° anos do Ensino Fundamental. Além disso, pretende contribuir para a conquista da “Meta 05” do Plano Nacional de Educação, na prevenção do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano escolar, mediante a intensificação de ações pedagógicas voltadas para o apoio e fortalecimento do processo de alfabetização.

