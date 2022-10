Dados do aplicativo Pardal – plataforma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com objetivo de registrar casos de irregularidades em campanhas eleitorais – mostram que, Divinópolis é a cidade do Centro-Oeste de Minas que mais teve registros de denúncias eleitorais durante o 1º turno em 2022.

Divinópolis registrou 49 denúncias de irregularidades através do aplicativo. Segundo o TSE, mais de 3.907 ocorrências foram contabilizadas em todo estado.

Sobre as denúncias eleitorais na campanha para o 2º turno, ainda não há nenhuma queixa envolvendo as cidades do Centro-Oeste. Veja abaixo números de outras cidades da região:

Cidade Nº de denúncias eleição geral federal – 2022 Divinópolis 49 Itaúna 27 Formiga 19 Pará de Minas 14 Lagoa da Prata 11 Nova Serrana 5 Oliveira 4

Fonte: TSE

O portal g1 entrou em contato com o TSE para saber o teor das denúncias em Divinópolis e aguarda retorno.

Aplicativo Pardal

O aplicativo “Pardal”, disponível para Android e iOS, possibilita que eleitores e candidatos informem à Justiça e ao Ministério Público flagrantes de práticas indevidas durante as campanhas eleitorais em todo o país.

É possível denunciar irregularidades em propagandas e outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social.

Além de permitir que denúncias sejam feitas, o aplicativo também orienta sobre o que pode e não pode no período eleitoral. De acordo com a Justiça Eleitoral, em caso de má fé, o usuário poderá responder pelo ato e ficará sujeito às penalidades cabíveis.

Como denunciar?

Para fazer a denúncia, basta fazer o download do aplicativo no site do TSE e seguir o passo a passo para cadastro do primeiro acesso. Também é possível encaminhar a queixa em um formulário na página.

É obrigatório informar o nome e o CPF, sendo que denúncias anônimas são proibidas. Também é necessário indicar os elementos que baseiam a queixa, como fotos e vídeos.

Fonte: G1